MÄRKTE USA/Starker Arbeitsmarktbericht dürfte Wall Street antreiben

NEW YORK (Dow Jones)--Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte am Montag an der Wall Street für einen positiven Handelsstart sorgen. Der Dow-Jones-Index könnte ein neues Rekordhoch markieren. Mit 916.000 neuen Stellen im März wurde am Freitag die Prognose der Ökonomen von 675.000 deutlich übertroffen. Es war zudem der kräftigste Anstieg seit August. Damit verstärken sich die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den USA. Für den Future auf den S&P-500 geht es nach dem langen Osterwochenende aktuell um 0,6 Prozent nach oben, der Terminkontrakt auf den Nasdaq-Composite klettert um 0,5 Prozent.

Die US-Notenbank hatte zuletzt betont, dass sie neben einer dauerhaften Inflation von 2 Prozent auch eine Erholung des Arbeitsmarktes erwarte, bevor sie die Zinssätze ändern oder die Anleihekäufe anpassen werde. In den vergangenen Monaten hatten die raschen Fortschritte bei der Impf-Kampagne und zusätzliche Stimulusausgaben die Erwartungen der Investoren verstärkt, dass die Fed die Zinsen in den nächsten drei Jahren anheben muss.

Die kurz nach der Eröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten dürften weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Erholung in den USA liefern. So werden die Auftragseingänge der Industrie aus dem Februar sowie der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe aus dem März bekannt gegeben. Dazu kommt die zweite Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März.

"Das verarbeitende Gewerbe war auf breiter Front stark, was wir sehen müssen ist, dass die Dienstleistungen anziehen", sagt Altaf Kassam, Leiter der Anlagestrategie von State Street Global Advisors in Europa.

Dollar nach Arbeitsmarktdaten mit leichtem Minus

Der US-Dollar zeigt sich nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht mit leichten Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Der Handel sei allerdings extrem dünn, so ein Teilnehmer. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1,7 Basispunkte auf 1,74 Prozent.

Tesla-Aktie mit kräftigem Plus

Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich 7,0 Prozent nach oben. Der Elektroautobauers hat im ersten Quartal weltweit rund 184.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert und damit die Prognose der Analysten übertroffen, die lediglich mit einem Absatz von rund 168.000 Fahrzeugen gerechnet hatten.

Für die Facebook-Aktie geht es gegen den Trend 0,1 Prozent abwärts. Die Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern, die 2019 erbeutet worden waren, sind im Internet in einem Hacker-Forum veröffentlicht worden. Facebook erklärte, es handele sich um kein neues Problem. "Wir haben das Problem im August 2019 entdeckt und gelöst."

Die Apple-Aktie gewinnt 0,2 Prozent. Die südkoreanische LG Electronics will noch in diesem Jahr ihre verlustbringende Handy-Sparte aufgeben. Die Sparte machte zuletzt rund 8 Prozent des Umsatzes aus, schrieb seit rund sechs Jahren allerdings Verluste.

Gamestop verlieren 12,9 Prozent, nachdem der Videospielhändler angekündigt hat, bis zu 3,5 Millionen Aktien zu verkaufen, um vom starken Kursanstieg seit Jahresbeginn zu profitieren.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 0,0 0,18 6,7 5 Jahre 0,98 0,8 0,97 62,1 7 Jahre 1,43 1,5 1,42 78,3 10 Jahre 1,74 1,7 1,72 81,8 30 Jahre 2,40 4,0 2,36 74,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1762 +0,04% 1,1718 1,1737 -3,7% EUR/JPY 129,99 -0,10% 129,77 129,78 +3,1% EUR/CHF 1,1085 -0,02% 1,1081 1,1061 +2,5% EUR/GBP 0,8483 -0,24% 0,8518 0,8517 -5,0% USD/JPY 110,52 -0,14% 110,75 110,58 +7,0% GBP/USD 1,3866 +0,27% 1,3757 1,3778 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,5739 +0,00% 6,5840 6,5649 +1,1% Bitcoin BTC/USD 57.931,75 -0,32% 58.951,25 59.124,50 +99,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,91 61,45 -2,5% -1,54 +23,0% Brent/ICE 63,13 64,86 -2,7% -1,73 +22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.725,61 1.729,35 -0,2% -3,75 -9,1% Silber (Spot) 24,87 24,97 -0,4% -0,10 -5,8% Platin (Spot) 1.198,70 1.212,00 -1,1% -13,30 +12,0% Kupfer-Future 4,11 3,99 +3,0% +0,12 +16,6% ===

