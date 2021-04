Stuttgart (ots) - In die Suche nach dem Kanzlerkandidaten kommt Bewegung. Der Hinweis von CSU-Chef Markus Söder, ohne Angela Merkels Einbindung kein Votum herbeizuführen, lässt tief blicken. Offenbar soll die Kanzlerin in der CDU für weiß-blauen Rückenwind sorgen. Auch, weil es Armin Laschet einfach nicht gelingt, bundesweit an zukunftsknackigem Profil zu gewinnen. Die Nervosität (die sich in hastigen Rufen nach Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus als dritter Kandidatenvariante niederschlägt) wächst.



