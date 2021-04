Die starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag dürften an den US-Börsen heute für Pluszeichen sorgen.Der Dow Jones weist am Montag vorbörslich positive Vorzeichen aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wird deutlich fester erwartet.Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte am Montag an der Wall Street für einen positiven Handelsstart sorgen. Mit 916.000 neuen Stellen im März wurde am Freitag die Prognose der Ökonomen von 675.000 deutlich übertroffen. Es war zudem der kräftigste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...