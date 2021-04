CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern und Smartphone-Hersteller Apple kündigt die bislang größte Erweiterung der Games-Streaming Plattform Apple Arcade an. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) gab am 2. April 2021 bekannt, seine Gaming-Plattform Arcade mit der bislang größter Erweiterung auszustatten....

Den vollständigen Artikel lesen ...