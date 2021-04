Beim Auftragsproduzenten Emergent BioSolutions (US29089Q1058) kam es bei einer Charge des Impfstoffes von Johnson & Johnson (US4781601046) zu einem Problem, welches rund 15 Millionen Dosen des Vakzins unbrauchbar machen soll. Diese Zahlen gehen aus einem Bericht der "New York Times" hervor, das Unternehmen selbst nennt keine Zahlen. In dem Werk in Baltimore lassen sowohl Johnson & Johnson als auch AstraZeneca (GB0009895292) ihren Impfstoff herstellen.Das Problem sei auf menschliches Versagen zurückzuführen. Mitarbeiter von Emergent BioSolutions sollen Inhaltsstoffe der beiden Vakzine vertauscht haben. Laut einem Beschluss der US-Regierung darf künftig nur noch Johnson & Johnson in dem Werk produzieren. Aufseiten von AstraZeneca gab man sich kooperativ und man wolle zusammen mit der US-Regierung einen neuen Produktionsstandort finden.

