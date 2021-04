Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Die Regierung der Präfektur Chiba hat den neuen Kampfsong "CHI-BA Mystery Expedition!" für das Maskottchen der Präfektur CHI-BA+KUN fertiggestellt.Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202103182443/_prw_PI1fl_szr5o6y4.jpgFoto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202103182443/_prw_PI2fl_vuz7jG4Y.jpgDas Video ist hier verfügbar:Die offizielle Website der Präfektur Chiba "CHI-BA+KUN Plaza"Video: https://www.youtube.com/watch?v=ug32ROQJa8kDieser Song wurde von der musikalischen Einheit "Charat" produziert, die Themensongs für regionale Charaktere in ganz Japan komponiert, singt und choreographiert. Der Text und die Choreographie, die ein flottes Tempo, eine fröhliche und trendige Melodie mit den Charakteristika von CHI-BA+KUN und dem Charme der Präfektur Chiba verbinden, sind schön kombiniert und projizieren das fröhliche und energiegeladene Image von CHI-BA+KUN. Der Kampfsong soll an verschiedenen Orten, z. B. bei Veranstaltungen, aufgeführt werden. Warum nicht die Choreographie lernen und gemeinsam tanzen, um die Stimmung zu beleben?Das Maskottchen der Präfektur Chiba: CHI-BA+KUNImage: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202103182443/_prw_PI3fl_QctvRN10.jpgCHI-BA+KUN ist ein neugieriges Wesen, das in der Präfektur Chiba geboren wurde und dort lebt. Voller Neugierde liebt er es, alles zu hinterfragen. Wenn er sich ins Unbekannte wagt, sprießen Mut und Leidenschaft neu auf und lassen seinen Körper rot glühen. Außerdem liebt CHI-BA+KUN zu essen und ist manchmal schelmisch. (Geburtsdatum: 11. Januar 2007)Das Seitenprofil von CHI-BA+KUN stellt die Form der Präfektur Chiba dar.Pressekontakt:Manabu SakaAbteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPräfekturregierung ChibaTel.: +81-43-223-2253E-Mail: kouhou05@mz.pref.chiba.lg.jpOriginal-Content von: Chiba Prefectural Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129958/4881546