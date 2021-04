Nachdem Nio (US62914V1061) und XPeng (US98422D1054) ihre Absatzzahlen für den letzten Monat bekannt gegeben haben, äußerte sich nun auch die Bank of America (BofA) zuversichtlich in einem Analyseupdate über die beiden Elektroautohersteller aus China.Bei Nio geht's steil aufwärtsIm Monat März 2021 lieferte Nio nach eigenen Angaben mehr als 7.250 Elektroautos aus, ein Plus von gut 30%. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Nio sogar um 373 Prozent zulegen und dabei mehr als 20.000 Einheiten im Quartal vorweisen, was ein Plus von 423% gegenüber dem Vorjahr und 16% gegenüber dem Vorquartal darstellt.

