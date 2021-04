HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung' zu Homeoffice/Ministerien:

"Zwischen vielen Amtsstuben werden Informationen wie im 20. Jahrhundert ausgetauscht, mit Papierakten. Gleichzeitig fehlt es laut Beamtenbund immer noch an Dienst-Laptops. Da verwundert die bescheidene Homeoffice-Quote in den Ministerien nicht. Im Gegenteil sollte sie unter solchen Umständen lieber nicht höher werden. Bei solchen Digitalisierungsdefiziten sämtliche Beamte nach Hause zu schicken, hieße wohl die Landesverwaltung lahmzulegen. Und in den Kreisen und Städten dürfte es eher noch schlechter um die Digitalisierung der Verwaltung stehen."/zz/DP/he