n- Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität - alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden. Und letzte Woche gab es erste Anzeichen für eine mögliche Erholung.Während in Europa die Börsen wegen Ostermontag egschlossen blieben, bewegte sich in Amerika einiges: Plug Power überraschte am Ostermontag mit einer weiteren operativen Meldung: Plug Power investiert: 200 Mio USD. In einen Topf mit Chart Industries + Baker Hughes. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...