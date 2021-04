DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BIONTECH/MODERNA - Je weiter der Kampf gegen die Covid-Pandemie voranschreitet, desto stärker zeichnet sich ab, dass die ersten beiden Vakzine - die mRNA-basierten Impfstoffe der Mainzer Biontech und des US-Unternehmens Moderna - das Covid-Geschäft auch auf längere Sicht dominieren werden. Acht Faktoren sprechen laut dem Handelsblatt dafür, dass sie die Führungsrolle auch längerfristig behaupten und voraussichtlich noch ausbauen können. (Handelsblatt)

MERCK KGaA - Die Spanierin Belén Garijo führt bald den DAX-Konzern Merck. Mit der FAZ hat sie über komplexe Impfstoffproduktion, Diversität im Unternehmen, das Pandemiemanagement und ihre Konzern-Strategie gesprochen. "Corona wird uns langfristig beschäftigen", ist Garijo überzeugt. "Wir glauben, dass wir die Impfstoffhersteller in den nächsten zwei, drei Jahren noch signifikant unterstützen werden, weil Booster erforderlich sind und neue Impfstoffe hinzukommen." (FAZ)

BOSCH - Filiz Albrecht, seit Januar Personalchefin des Technologieunternehmens Bosch, kann einer Frauenquote für Führungspositionen in Unternehmen nicht viel abgewinnen. "Mit einer Quotenregelung für Unternehmen alleine ist das Thema nicht zu lösen", sagte Albrecht in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Und mit einer Quote erweist man den Frauen nicht immer einen Gefallen." Sie wünsche sich mehr Frauen in Führungspositionen, aber ohne gesetzliche Regelungen. Überhaupt sei das Thema vielfältiger. (Süddeutsche Zeitung)

EUROSTAR - Die britische Regierung wehrt sich gegen Forderungen nach einer britischen Rettungsaktion für den angeschlagenen Eurotunnel-Zugbetreiber Eurostar. Minister des Landes sind der Ansicht, dass der französische Staat und andere Eigentürmer den Bahnbetreiber retten müssten. Eurostar steht vor dem Bankrott, nachdem die Einnahmen coronabedingt eingebrochen sind. "Der Tunnel und die rollenden Vermögenswerte sind da. Jemand würde sie übernehmen, selbst wenn das Unternehmen an die Wand fahren würde. Es gibt überhaupt keinen Appetit, sie zu retten", so ein Offizieller. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.