DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Studie

Eine im BMC Gastroenterology veröffentlichte Studie zeigt deutlich bessere Leistungsmerkmale bei Epigenomics' Leberkrebs-Panel als der aktuelle Früherkennungsstandard von hepatozellulären Karzinomen



06.04.2021 / 07:59

06.04.2021 / 07:59





Das Epigenomics Next Generation Sequencing (NGS) Leberkrebs-Panel zeigte in Kombination mit dem Alpha-Fetoprotein (AFP)-Wert eine Sensitivität von 68 % bei einer Spezifität von 97 % im Vergleich zum derzeitigen Behandlungsstandard (Ultraschall und AFP), der leidglich eine Sensitivität von 63 % und eine Spezifität von 84 % erreicht.

Das Hepatozelluläre Karzinom ist die häufigste Todesursache bei an Zirrhose erkrankten Patienten, insbesondere aufgrund fehlender Früherkennung.

Berlin (Deutschland) und San Diego (USA), 6. April 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass eine im BMC Gastroenterology veröffentlichte Studie zeigt, dass Epigenomics' Leberkrebs-Panel eine neue, wertvolle Alternative für die Früherkennung von hepatozellulären Karzinomen (Leberkrebs, HCC) bei Zirrhose-Patienten darstellt.

Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "HCC ist weltweit sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den Top 10 der häufigsten Krebsarten und tritt bei rund 4,5 Mio. US-Amerikanern auf. Darüber hinaus gilt HCC mit jährlich mehr als 780.000 Todesfällen als zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. Eine frühzeitige Entdeckung ermöglicht jedoch gute Heilungschancen. Die Leistungsmerkmale der gegenwärtig empfohlenen Screening-Methoden sind allerdings suboptimal, ebenso wie die niedrigen Teilnahmequoten bei der Früherkennung. Insofern sind wir mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden, da gezeigt wird, dass unser Leberkrebs-Panel den erheblichen klinischen Bedarf an neuen minimal-invasiven Tests befriedigen, bei der Erkennung von HCC in einem frühen Stadium helfen und so Leben retten kann."

In der Studie wurden Zirrhose-Patienten, die an behandelbarem Leberkrebs im Frühstadium erkrankt waren, mit Patienten, die an einer Zirrhose, aber nicht an Krebs erkrankt waren, verglichen. Wie in der Studie berichtet, erreichte das neue Next Generation Sequencing (NGS)-Panel von Epigenomics in Kombination mit der AFP-Messung in einer Ad-hoc-Analyse eine Sensitivität von 68 % bei einer Spezifität von 97 %.

Der derzeitige Standard für die HCC-Überwachung ist Ultraschall plus AFP und erreicht eine Sensitivität von 63 % und eine Spezifität von 84 %. Folglich bietet das blutbasierte Panel von Epigenomics eine sehr einfache und erschwingliche Methode, die die klinische Leistung verbessern kann und insbesondere dort einen Vorteil bedeuten könnte, wo die Ressourcen für eine Überwachung von Leberkrebs durch Bildgebungsverfahren begrenzt sind. Ein solcher Bluttest kann dazu beitragen, HCC bereits in einem frühen Stadium zu erkennen und so krebsbedingte Todesfälle zu vermeiden. Schließlich sinken die Überlebenschancen von Patienten bei einem späten Entdecken der Krankheit rapide.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.



