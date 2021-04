Wochenausblick: Virtuelle Hauptversammlungen und Wirtschaftsgipfel am Donnerstag

Werbung



Nach den Osterfeiertagen steht erneut eine verkürzte Handelswoche an, die mit nur einer überschaubaren Anzahl an wichtigen Terminen auf die Marktteilnehmer wartet. Unter anderem finden Hauptversammlungen von namenhaften Unternehmen wie Nokia oder AMD statt, die coronabedingt virtuell abgehalten werden.







Dienstag

Nachdem am Montag die europäischen Börsen noch aufgrund des Osterfeiertages geschlossen blieben, startet der Dienstag ähnlich ruhig. Lediglich um 11 Uhr sollten Anleger der Veröffentlichung der Arbeitslosenquote in der Eurozone im Februar Aufmerksamkeit schenken. Ein Anstieg der Quote signalisiert in der Regel einen Mangel an wirtschaftlicher Expansion und kann sich entsprechend negativ auf den Euro auswirken.





Mittwoch

Am Mittwochmorgen wird um 09:55 Uhr der Markit PMI Gesamtindex von Deutschland der Öffentlichkeit präsentiert, der auf einer Umfrage von zahlreichen Führungskräften der Privatwirtschaft in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen basiert. Außerdem hält die Zurich Insurance Group ihre Hauptversammlung ab. Darüber hinaus bittet der Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices seine Aktionäre zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dabei geht es um die Zustimmung zur Übernahme des Wettbewerbers Xilinx.

Zum Abend veröffentlicht um 20 Uhr der Vorstand der Federal Reserve das Protokoll des Treffens des Federal Open Market Committees (FOMC). In acht Treffen im Jahr definiert das FOMC die Ausrichtung der US-Geldpolitik und gibt damit einen Hinweis auf die künftige Zinspolitik.

Donnerstag

Um 7 Uhr gewährt der MDAX®-Konzern Gerresheimer einen Blick in die Zahlen für das erste Quartal. Wenige Stunden später, hält um 10 Uhr der französische Baukonzern Vinci seine jährliche Hauptversammlung ab, während der Telekommunikationskonzern Nokia im Laufe des Tages dem folgt. Erst vor kurzem ist das finnische Unternehmen durch die Ankündigung von Stellenstreichungen in das Licht der Öffentlichkeit gerückt.

Außerdem findet der Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier statt, auf dem die aktuelle Wirtschaftslage in der anhaltenden Corona-Krise diskutiert wird.

Freitag

Zum Ende der Handelswoche erreichen um 03:30 Uhr deutscher Zeit die Daten zum Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis aus China die Marktteilnehmer. Außerdem bittet ab 15:15 Uhr der britische Hersteller von anwendungsspezifischen Mixed-Signal-Schaltungen Dialog Semiconductor seine Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung. Schließlich rundet der im SDAX ® notierte Konzern Süss Microtec die Woche mit der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen ab.

Quelle: HSBC





