Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft weiter rund am deutschen Aktienmarkt. In der vergangenen Woche stellte der DAX ein Rekordhoch nach dem anderen auf. Erstmals in der Geschichte schloss er über der Marke von 15.100 Punkten. Heute könnte die Rallye weitergehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Intel, Alphabet, Tesla, Volkswagen, Nordex und die Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.