DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen eines zusätzlichen Osterfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Aus den Reihen der Republikaner im US-Kongress gibt es einen Kompromissvorschlag für das von Präsident Joe Biden angekündigte Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Modernisierung der Infrastruktur. Er habe dem Weißen Haus mehrmals gesagt, "Ihr könnt hier einen leichten parteiübergreifenden Sieg erringen, wenn Ihr Euch bei diesem Paket fast ausschließlich auf die Infrastruktur konzentriert", sagte der führende republikanische Senator Roy Blunt am Sonntag in der Sendung "This Week" des Senders ABC am Sonntag.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.827,50 -0,38% Nasdaq-100-Indikation 12.523,00 -1,02% Nikkei-225 29.750,63 -1,13% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 3.125,53 +0,15% Shanghai-Composite 3.479,83 -0,13% S&P/ASX 200 6.894,10 +0,96%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den ostasiatischen Börsen überwiegen am Dienstag im Handelsverlauf die Minuszeichen. Eine Ausnahme ist Sydney, wo der Index am ersten Handelstag nach der Osterpause den guten US-Vorgaben folgt. Am Wochenende bzw. in der Nacht gemeldete neue Caixin-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe in China im März sind uneinheitlich ausgefallen im Vergleich zum Vormonat und sorgen in Schanghai für keinen klaren Impuls. In Hongkong ruht der Handel wegen eines Feiertags weiter. In Tokio, wo es am Ostermontag mit Konjunkturzuversicht kräftig nach oben gegangen war, gibt der Nikkei-Index nach Anfangsgewinnen mit 1,1 Prozent einen Großteil der Gewinne wieder ab, gebremst zum Teil vom etwas festeren Yen. Teilnehmer sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen. Für LG Electronics geht es um über 4 Prozent nach oben. Die Aktie macht damit Verluste vom Vortag wieder wett. Das Unternehmen hatte am Wochenende mitgeteilt, noch in diesem Jahr die verlustbringende Smartphone-Sparte aufzugeben.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Infrastrukturunternehmens Lindsay gewann nach einer Dividendenerhöhung 0,9 Prozent. Das Papier des Medizintechnologieexperten Seaspine Holdings (+4,7%) profitierte von einem angehobenen Umsatzausblick für das erste Quartal. Duck Creek Technologies wurden um 2,2 Prozent nach oben genommen. Der Rückversicherungsdienstleister hatte Quartalszahlen vorgelegt.

WALL STREET (5. April)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.527,19 1,13 373,98 9,54 S&P-500 4.077,91 1,44 58,04 8,57 Nasdaq-Comp. 13.705,59 1,67 225,49 6,34 Nasdaq-100 13.598,16 2,02 268,65 5,51 Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 877 Mio Gewinner 2.095 2.664 Verlierer 1.238 666 unverändert 100 84

Sehr fest - Überraschend starke heimische Konjunkturdaten trieben die Kurse nach oben. Dow Jones und S&P-500 markierten neue Rekordhochs. Schon die am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen der Ökonomen deutlich. Der am Montag veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe zog im März ebenfalls unerwartet stark an auf seinen bisher höchsten Stand. Angeführt wurde die Aufwärtsbewegung von den Sektoren Kommunikation und Technologie mit durchschnittlichen Gewinnen von jeweils 2,3 Prozent. Den schwächsten Sektor stellten Energiewerte. Sie folgten den Ölpreisen nach unten und verloren im Schnitt 2,4 Prozent. Die Tesla-Aktie (+ 4,4%) profitierte von den überraschend hohen Absatzzahlen des ersten Quartals. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet rückte um 4,2 Prozent vor, nachdem in einem Rechtsstreit mit Oracle (+3,3%) Google einen juristischen Sieg errungen hatte. Facebook (+3,4%) zeigten sich unbeeindruckt von einem nun erst bekanntgewordenen Datenklau aus dem Jahr 2019. Auch an Amazon (+2,1%) perlte Kritik am Umgang des Konzerns mit seinen Mitarbeitern ab. Apple (+2,4%) profitierten davon, dass LG Electronics noch in diesem Jahr seine verlustbringende Handy-Sparte aufgeben will. Gamestop verloren 2,4 Prozent, nachdem der Videospielhändler angekündigt hatte, bis zu 3,5 Millionen Aktien zu verkaufen, um vom starken Kursanstieg seit Jahresbeginn zu profitieren.

WALL STREET (1. April)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.153,41 0,52 171,86 8,32 S&P-500 4.019,84 1,18 46,95 7,02 Nasdaq-Comp. 13.480,11 1,76 233,24 4,59 Nasdaq-100 13.329,52 1,82 238,07 3,42

Fest - Stützend wirkte das von US-Präsident Joe Biden am späten Mittwoch vorgestellte geplante Infrastrukturpaket. Hinzu kamen überwiegend gute Konjunkturdaten. So stieg der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März auf ein 37-Jahreshoch. Bidens Maßnahmenpaket umfasst neben der Sanierung von Straßen und Brücken auch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Einen Wermutstropfen sehen Beobachter darin, dass die Maßnahmen mit Steuereinnahmen finanziert werden müssen, was die Anleger zunächst allerdings nicht sonderlich zu stören schien. Im Technologiesektor standen Micron (+4,8%) und Western Digital (+6,9%) mit angeblichen Übernahmeplänen im Blick. Jeder der beiden Chiphersteller erwäge ein Übernahmegebot für die japanische Kioxia Holdings (ehemals Toshiba Memory), berichteten informierte Personen. Als möglicher Kaufpreis wurden 30 Milliarden Dollar genannt, die aber nach Meinung von Beobachtern gut investiert wären, weil Größe in der kapitalintensiven Branche von Bedeutung sei. Micron hatte zudem überraschend gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht.

US-ANLEIHEN (5. April)

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -2,4 0,18 4,3 5 Jahre 0,93 -4,4 0,97 56,9 7 Jahre 1,39 -2,4 1,42 74,4 10 Jahre 1,71 -1,1 1,72 79,0 30 Jahre 2,36 0,0 2,36 71,0

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach dem Anstieg am Freitag in Reaktion auf stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten wieder etwas zurück. Marktteilnehmer sprachen von rückläufigen Wetten auf steigende Renditen.

DEVISEN (5. April)

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1812 -0,0% 1,1813 1,1749 -3,3% EUR/JPY 130,16 +0,0% 130,13 130,01 +3,2% EUR/GBP 0,8490 -0,1% 0,8495 0,8494 -4,9% GBP/USD 1,3914 +0,0% 1,3910 1,3830 +1,7% USD/JPY 110,19 +0,0% 110,16 110,65 +6,7% USD/KRW 1128,50 -0,0% 1128,50 1128,50 +3,9% USD/CNY 6,5488 -0,3% 6,5671 6,5671 +0,3% USD/CNH 6,5535 -0,1% 6,5587 6,5824 +0,8% USD/HKD 7,7763 +0,0% 7,7762 7,7756 +0,3% AUD/USD 0,7650 -0,0% 0,7653 0,7602 -0,7% NZD/USD 0,7060 +0,0% 0,7059 0,7018 -1,7% Bitcoin BTC/USD 58.749,50 +0,1% 58.671,25 57.274,50 +102,2%

Der Dollar zeigte sich nach den starken US-Konjunkturdaten mit Abgaben. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent. Angesichts des Konjunkturoptimismus sei der Dollar nicht mehr als "sicherer Hafen" gefragt gewesen, hieß es. Der Handel sei allerdings extrem dünn gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,32 58,65 +1,1% 0,67 +21,8% Brent/ICE 62,76 62,15 +1,0% 0,61 +21,7%

Deutlich nach unten um zeitweise über 5 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Auf ihnen lastete zum Einen die Entscheidung der Opec aus der vergangenen Woche, die derzeit geltenden Fördermengenbeschränkungen aufzuheben. Außerdem gebe es Hinweise, dass trotz der US-Sanktionen wieder mehr iranisches Öl auf den Markt komme, berichteten Händler.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.737,07 1.728,10 +0,5% +8,97 -8,5% Silber (Spot) 25,08 24,93 +0,6% +0,15 -5,0% Platin (Spot) 1.214,73 1.213,20 +0,1% +1,53 +13,5% Kupfer-Future 4,09 4,14 -1,2% -0,05 +16,0%

Gold war in dem von Optimismus geprägten Umfeld nicht gefragt. Der schwächere Dollar und die leicht gesunkenen Anleiherenditen verhinderten jedoch einen stärkeren Preisrückgang.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins mit 0,10 Prozent bestätigt.

KONJUNKTUR CHINA

April 06, 2021 02:13 ET (06:13 GMT)

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,3 (Februar: 51,5) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im März auf 56,3 (Vormonat: 51,4) Punkte gestiegen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Februar im Vorjahresvergleich um 6,6 Prozent gesunken. Die Prognose hatte lediglich auf ein Minus von 5,2 Przent gelautet.

FACEBOOK

Die Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern, die 2019 erbeutet worden waren, sind im Internet in einem Hacker-Forum veröffentlicht worden.

GOOGLE/ORACLE

Der US-Internetriese Google hat im milliardenschweren Urheberrechtsstreit mit dem Softwarekonzern Oracle um die Programmiersprache Java einen juristischen Sieg erzielt. Der Oberste Gerichtshof in Washington urteilte, dass Google mit der Nutzung von Java nicht gegen das Urheberrecht verstoßen habe. Googles Vorgehen stelle vielmehr eine sogenannte angemessene Verwendung der Software dar. Das Urteil könnte Auswirkungen auf die gesamte Softwarebranche haben.

HERTZ

Die insolvente Hertz Global Holdings hat ein Restrukturierungsangebot von Anleihegläubigern und Private-Equity-Investoren angenommen.

LG ELECTRONICS

will noch in diesem Jahr die verlustbringende Handy-Sparte aufgeben. Die Sparte machte zuletzt rund 8 Prozent des Umsatzes aus.

SOFTBANK

erwirbt für 2,8 Milliarden Dollar eine Beteiligung von 40 Prozent am norwegischen Lagertechnikunternehmen Autostore. Die japanische Beteiligungsholding wettet damit auf den Einsatz von Robotern und Automatisierung in Lagerhäusern.

SOFTBANK

will sich mit 1,2 Milliarden Dollar an dem US-Unternehmen Invitae Corp, einem Anbieter von Gentests, beteiligen.

