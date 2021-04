Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel nur wenig verändert gegen den US-Dollar gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1810 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau des Vorabends. Der Euro konnte damit die Gewinne aus dem Montaghandel halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1746 Dollar festgesetzt.Die jüngst veröffentlichten ...

