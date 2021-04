Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Alphabet wehrt Klage ab ++ Tesla liefert Rekord ++ Tourismussektor profitiert von schnellen Impfungen in den USA.

> MÄRKTE & KURSE | Die Bullen haben die kurze Oster-Verschnaufpause genutzt um Kraft zu sammeln. Gestern ging es an der Wall Street direkt mit hohem Tempo und neuen Hochs weiter. Der Dow Jones beendete die Handelssitzung mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 33.527 Punkten. Der S&P 500 konnte um 1,4 Prozent auf 4.077 Zähler zulegen. Für den Nasdaq100 ging es um zwei Prozent nach Norden.

Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC gab bekannt, dass vollständig gegen Covid19 geimpfte US-Bürger keinen Einschränkungen beim Reisen mehr unterliegen. Das Risiko einer Infektion sei gering, Testpflichten oder Quarantäne für diese Personen daher überflüssig. Diese Meldung sorgte für einen Kursschub im Tourismussektor. Insbesondere die Fluggesellschaften konnten profitieren. Delta Air Lines verteuerten sich gestern um knapp drei Prozent.

