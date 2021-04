NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von ABB bei einem Kursziel von 35 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Nach dem Verkauf des Stromnetzgeschäfts fokussiere sich der Industriekonzern auf niedrigspannige Technologie und Automatisierung, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesen Segmenten zählten die Schweizer zu den Weltmarktführern. Im Industriegütersektor sei ABB hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre der attraktivste Titel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 23:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0012221716