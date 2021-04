Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der verkürzten Handelswoche nach Ostern könnte sich bereits der eine oder andere Emittent mit neuen Emissionen an den Markt wagen, so die Analysten der Helaba.Neben den supranationalen Institutionen wie EU, EFSF oder ESM seien es vor allem die Bundesländer, die aufgrund des coronabedingt erhöhten Finanzbedarfs weitere Schatzanweisungen auf den Markt bringen dürften. Vom Sekundärmarkt gebe es nichts Neues zu berichten. Im SSA-Segment seien die Renditen leicht gesunken und zu nennenswerten Spread-Bewegungen sei es nicht gekommen. ...

