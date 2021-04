Wien (www.fondscheck.de) - Der Boom der thematischen Investments treibt das Volumen und das Mittelaufkommen entsprechender ETFs und anderer börsengehandelter Produkte (ETPs) auf neue Höhen, so die Experten von "FONDS professionell".Ende Februar dieses Jahres hätten Themen-ETFs und -ETPs weltweit in Summe 393,7 Milliarden US-Dollar (334 Milliarden Euro) verwaltet - so viel wie nie zuvor. Das gehe aus jüngst veröffentlichten Zahlen des Londoner Analysehauses ETFGI hervor. ...

