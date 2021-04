Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Aktien von Baukonzernen sind an der Börse aktuell gefragt. Gerade in den USA plant die Regierung milliardenschwere Konjunkturprogramme. Das Papier von Hochtief konnte davon bisher noch nicht nachhaltig profitieren. Jetzt kommt aber Bewegung in die Aktie. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche: HeidelbergCement.