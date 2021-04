Chance von 73 Prozent p.a. von Ingmar Königshofen - 06.04.2021, 09:00 Uhr Am Karfreitag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht. Erst gestern aber konnte die Wall Street darauf reagieren - sie tat dies mit einem neuen Rekordhoch. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den marktbreiten US-Index S&P 500 kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen profitieren. Gestern am Ostermontag wurde gehandelt in den Staaten - während die Börse hierzulande noch in der Osterpause war. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...