NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN

VANCOUVER, BC, 5. April 2021 - Helix Applications Inc. (TSXV: HELX) (das "Unternehmen" oder "Helix") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 3.000.000 CAD brutto (die "Privatplatzierung") abgeschlossen hat. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie ausgegeben.

Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für die weitere Entwicklung seines auf Blockchain fokussierten Geschäfts sowie für allgemeine und administrative Ausgaben zu verwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Smaller Company Capital Ltd. ("SCC") eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses zu zahlen, der durch die von SCC vermittelten Zeichnungen im Rahmen der Privatplatzierung erzielt wurde (210.000 $). Zusätzlich gab das Unternehmen an SCC eine Finder's Option zum Erwerb von bis zu 7 % der im Rahmen der Privatplatzierung emittierbaren Aktien aus, die sich auf die Bruttoerlöse aus den Gesamtverkäufen im Rahmen der Privatplatzierung bezieht, die von SCC vermittelt wurden (eine Finder's Option zum Erwerb von bis zu 140.000 Aktien). Diese Finder's Option läuft 24 Monate nach dem Ausgabedatum ab und hat einen Ausübungspreis von 1,50 CAD pro Aktie.

ÜBER HELIX

Helix ist ein Entwickler von Blockchain-Anwendungen und -Technologien, der an der TSX Venture Exchange notiert (TSX Venture: HELX).

Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine verfügbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten vor. Die Gesellschaft wird kein öffentliches Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchführen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und andere Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens beziehen, die hierin beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten und Erwartungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in künftigen Perioden wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Risikofaktoren, die in der jüngsten Management's Discussion and Analysis des Unternehmens dargelegt sind. Eine Kopie davon ist auf SEDAR unter www.SEDAR.com veröffentlicht, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass die darin offengelegten Risikofaktoren nicht als erschöpfend zu betrachten sind. Diese Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieses Dokuments, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen weder die Absicht noch übernimmt es eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für weitere Informationen: Bitte kontaktieren Sie

Helix unter: Rufus Round, CEO, c/o 82 Richmond Street East, Suite 200, Toronto, ON, M5C 1P1, Tel. +00 44 20 3286 2904, rufus@helixapps.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57666Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57666&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42329U1093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA42329U1093