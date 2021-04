Das Zahlenwerk von PVA TePla für 2020 kam an der Börse sehr gut an. Der Umsatz wuchs um 4,6 Prozent auf 137 Mio. €. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg dabei um 40 % auf 22,7 Mio. €. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) kletterte sogar um mehr als 50 Prozent auf 18,5 Mio. €. Die Prognosen wurden deutlich übertroffen. Vor wenigen Tagen gab zudem Intel als Chip-Dino überraschend bekannt, die Fertigungskapazitäten im Werk in Arizona massiv auszuweiten. Intel will insgesamt 20 Mrd. $ in zwei neue Werke investieren. Noch 2021 sollen die Planungs- und Bauaktivitäten für zwei neue Fabriken beginnen. Mit diesen Investitionen will sich Intel besser gegen den Kontrahenten TSMC positionieren.



