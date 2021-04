SAP-Zertifikate mit bis zu 13% Chance und 18% Sicherheitspuffer

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich von dem im Oktober 2020 durch eine Gewinnwarnung verursachten Kursrutsch auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. An der Rekordjagd des deutschen Aktienmarktes beteiligte sich das DAX-Schwergewicht allerdings nicht. Seit dem Jahresbeginn 2021 wird die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 100 Euro bis 111 Euro gehandelt. Auf die Nachricht, dass die Google-Mutter Alphabet wesentliche Teile der Finanzsoftware von Oracle auf SAP auswechseln würde, reagierte die SAP-Aktie im frühen Handel des 6.4.21 mit einem Kurssprung von bis zu drei Prozent. Vom im vergangenen September bei 143,32 Euro ist die SAP-Aktie allerdings noch meilenweit entfernt.

Mit Kurszielen von bis zu 131 Euro (UBS) wird die SAP-Aktie von Experten in den neuesten Analysen als kaufens- oder haltenswert eingestuft. Mit ausgewählten Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die SAP-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu beachtlichen Renditen gelangen, wenn der Aktienkurs stagniert oder fällt.

Bonus-Zertifikat mit 13% Chance und 18% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV0FZU3) auf die SAP-Aktie mit Barriere bei 90 Euro, Bonuslevel und Cap bei 120 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.3.22, wurde beim SAP-Kurs von 109,10 Euro mit 106,52 - 106,53 Euro gehandelt. Verbleibt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 90 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 120Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 106,53 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in knappen 12 Monaten einen Bruttoertrag von 12,64 Prozent (=13,41 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 17,51 Prozent auf 90 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.3.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 120 Euro - zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 6% Chance und 14% Discount

Das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000SD28UE2), BV 1, Bewertungstag 18.3.22, mit Cap bei 100 Euro wurde beim Aktienkurs von 109,10 Euro mit 94,09 - 94,13 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat gegenüber dem direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 13,72 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 100 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Bruttoertrag von 6,23 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Erst dann, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Outperformancepunktes von 115,90 Euro notiert, wird das Aktieninvestment eine höhere Rendite als das Zertifikat abwerfen. Notiert SAP am Bewertungstag unterhalb des Caps von 100 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine SAP-Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de