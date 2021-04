Mainz (ots) - "Kantate - Singt", so heißt dieser Sonntag im Kirchenjahr. Singen hilft gegen die Angst, und singen schenkt Lebensfreude.Bestimmte Lieder haben einen Weg durch Täler genommen und die Seele Berge erklimmen lassen. Sie sind Lieder unseres Lebens geworden. Dieser Gottesdienst ist der Kraft der Lieder auf der Spur.Die Musiker stimmen altbekannte Melodien an und laden die Zuschauer und Zuschauerinnen ein, mitzusingen und zum größten Chor Deutschlands am Sonntagmorgen zu werden.Pfarrerin Anne-Kathrin Helms und Pfarrer Martin Vorländer feiern den Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernehmen Gerald Ssebudde und Matthias Helms.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde. Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4881833