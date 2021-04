Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - IMMOFINANZ AG hat am 29.01.2021 bekannt gegeben, dass RPR Privatstiftung am 29. Januar 2021, einen Geschäftsanteilskaufvertrag über den Verkauf ihres Geschäftsanteils an der RPPK Immo GmbH mit Revenite Austria S.à.r.l. abgeschlossen hat und dieser unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass EUROVEA Services s.r.o., welche neben der RPR Privatstiftung den zweiten Geschäftsanteil an der RPPK Immo GmbH hält, der Übertragung bis spätestens 31. März 2021 zustimmt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der IMMOFINANZ AG: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...