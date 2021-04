Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge haben sich zuletzt in Folge der allgemein zuversichtlichen Marktstimmung reduziert, so die Analysten der Helaba.Selbst die Verunsicherung durch die Hedgefondsverluste verschiedener Häuser in der letzten Woche habe nicht nachhaltig gestört und der ITRAXX Senior Financials sei weiter zurückgekommen. Mit Werten deutlich unter 60 (Serie 35) seien neue Tiefs ausgelotet worden und weitere Einengungen sollten nicht ausgeschlossen werden. ...

