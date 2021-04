In einem freundlichen Marktumfeld geht es auch mit der Aktie von BASF stetig weiter nach oben. Die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten haben in den vergangenen Handelswochen einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet.Aktuell notiert der DAX-Titel nur ganz knapp unter dem Jahreshoch bei 72,84 Euro. Sollte diese Marke übersprungen werden, lauert allerdings gleich danach der nächste wichtige Widerstand in Form des kurz vor dem Corona-Crash markierten 2020er-Hochs bei 74,61 Euro. Sollte auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...