München (pta017/06.04.2021/10:58) - Die Geschäftsführung der Gämmerler GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Blue Cap AG, hat gemeinsam mit dem Management der Blue Cap beschlossen, das Unternehmen zukünftig auf das profitable Service- und Ersatzteilegeschäft auszurichten.

In den vergangenen Jahren war der Geschäftsverlauf der Gämmerler GmbH von dem Konsolidierungsdruck in der Druckindustrie geprägt. Dieser wurde im Zuge der weltweiten Covid-19-Pandemie zusätzlich verstärkt. Zurückhaltung bei Neuinvestitionen und Lockdown-bedingte Verzögerungen bei der Installation von Anlagen im Ausland waren die Folge. Aufgrund dieser Umstände und der Erwartungen an die Marktentwicklung soll der Fokus von Gämmerler auf das profitable Service- und Ersatzteilegeschäft gerichtet werden. Dieses umfasst Ersatzteil- und Reparaturdienste, präventive Inspektionen sowie Generalüberholungen.

Im Rahmen der operativen Umstrukturierung wurde auch die Minderheitsbeteiligung in Höhe von 49% an der Gammerler Tech Corporation in den USA an den Mehrheitseigner verkauft.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an 9 produzierenden Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

