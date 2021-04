Mladá Boleslav (ots) - › Teaser gibt Ausblick auf neu gestaltete Front und schlankere LED-Scheinwerfer› Die digitale Weltpremiere des aufgefrischten ŠKODA KODIAQ findet am 13. April stattŠKODA AUTO zeigt eine Woche vor der digitalen Weltpremiere in einem Teaser-Video (http://www.skoda-media.de/model/108/2773?fz=108&skoda=KODIAQ%20%C3%BCberarbeitet&init_tab=videos&init_video=564) erste Details des aufgefrischten ŠKODA KODIAQ. Das auf Wunsch siebensitzige SUV erhält unter anderem eine neu gestaltete und nochmals prägnantere Front mit einem aufrechter stehenden und jetzt hexagonalen ŠKODA Grill. Die Frontscheinwerfer sind schlanker als bisher und bilden zusammen mit einem darunter platzierten, separaten LED-Modul ein neues Vier-Augen-Thema. Die ebenfalls schmaler gezeichneten Heckleuchten mit kristallinen Strukturen formen das ŠKODA typische C-Design. Die offizielle Premiere des überarbeiteten ŠKODA KODIAQ findet am 13. April in digitaler Form statt. Mit dem KODIAQ hatte ŠKODA 2016 seine erfolgreiche SUV-Offensive gestartet, seitdem liefen mehr als 600.000 Einheiten des SUV vom Band. Inzwischen wird das Modell weltweit in rund 60 Märkten angeboten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4881898