Dietikon (ots) - Am 5. November 2021 zeichnet die Pestalozzi Gruppe und ihre Geschäftsbereiche die besten Absolventinnen und Absolventen der Lehrberufe in den Bereichen Gebäudetechnik, Metallbau, Metallverarbeitung und Haustechnik mit dem Pestalozzi Stiftepriis aus. Die traditionelle Verleihung findet in der Umweltarena in Spreitenbach statt.Die Pestalozzi Gruppe verleiht den Stiftepriis an die Besten der Besten: Pro Kanton wird für jeden Beruf jeweils ein Preis verliehen. Bis zum 24. September können sich Lehrabschlussgängerinnen und Lehrschlussabgänger für den Pestalozzi Stiftepriis 2021 bewerben. Nebst Ruhm und Ehre, ist die Auszeichnung für die Gewinnerinnen und Gewinner eine Möglichkeit sich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Denn die Ausgezeichneten werden in der Presse publiziert und erhalten somit eine Plattform in der regionalen Medienlandschaft. Und auch die Lehrfirmen profitieren und stärken ihren guten Ruf als Ausbildungsstätten.Die Schweiz braucht gute HandwerkerDie Pestalozzi Gruppe möchte mit dem Stiftepriis einen Beitrag zur Förderung der Berufslehre innerhalb ihrer Geschäftszweige leisten. Ob Polymechaniker, Spengler, Konstrukteur, Heizungsinstallateur - sie alle lernen ein spezialisiertes Handwerk. Damit die Schweiz auch in Zukunft top Arbeitskräfte hat, braucht es sowohl Betriebe, welche die Verantwortung "Ausbilden" übernehmen, als auch motivierte und leistungsstarke Jugendliche, die sich für eine Berufslehre entscheiden. "Mit dem Pestalozzi Stiftepriis wollen wir angehende Berufsleute auf ihrem Weg bestärken und für die Berufsbildung, das Bildungssystem und den Wirtschaftsstandort Schweiz ein Zeichen setzen", so der Geschäftsleiter Matthias Pestalozzi.Nachwuchsförderung in der Pestalozzi GruppeDie Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG vergeben den Preis dieses Jahr bereits zum 39. Mal. Als Arbeitgeberin, von schweizweit über 150 handwerklichen Fachkräften, ist die Nachwuchsförderung ein zentrales Anliegen der Firma. Aus diesem Grund bildet das Unternehmen selbst jährlich mehr als 20 Lernende aus. Die Pestalozzi Gruppe bietet ihren Lernenden eine individuelle Begleitung durch motivierte und erfahrene PraxisbildnerInnen und BerufsbildnerInnen, eine familiäre Arbeitskultur, eine offene Lernkultur und vieles mehr.Verleihung in der UmweltarenaDie Gewinner/innen und ihre Begleitpersonen erwartet ein festliches Dinner in der Umweltarena Spreitenbach mit tollem Rahmenprogramm und natürlich winkt den Prämierten auch dieses Jahr, nebst Ruhm und Ehre, wieder ein toller Preis entgegen. Wer nun noch mehr erfahren möchte, der findet alle weiteren Infos auf www.stiftepriis.pestalozzi.com.Pestalozzi - gemeinsam bewegen. Seit 1763Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. CEO und Verwaltungsratspräsident Matthias Pestalozzi führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.Über Gabs AGDie Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortimentes von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen.Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis, zur Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf:www.stiftepriis.pestalozzi.com