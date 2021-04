Ted Verkade, der aktuelle CEO von Baker Tilly International, wird das Netzwerk nach seiner fünfjährigen Tätigkeit als CEO zum Ende dieses Jahres verlassen. Das Netzwerk hat daher eine globale Suche nach einer/m neuen CEO gestartet, die/der die schnelle Entwicklung des internationalen Netzwerks weiter leiten soll.

Verkade hatte 2016 die Rolle des CEO von Baker Tilly International übernommen und damals einen Fahrplan entworfen, um dem Netzwerk zu erheblichem Wachstum mit der weltweiten Neuausrichtung des Markenauftritts zu verhelfen. Nach Vollendung dieses ehrgeizigen Plans informierte Verkade im Januar 2021 den internationalen Vorstand über seine Absicht, eine weitreichendere Führungsrolle in seinem Beruf zu übernehmen.

"Unter Teds Leitung haben wir erfolgreich eine globale Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdiensttechnologie implementiert, die einen nahtlosen internationalen Kundendienst ermöglicht, während sie zugleich unsere weltweiten Teammitglieder durch eine hochmoderne digitale Plattform verbindet", sagte Tim Christen, Vorsitzender von Baker Tilly International. "Wir sind Ted dankbar und schätzen seine kontinuierlichen großen Beiträge zu Baker Tilly und dem globalen Buchhaltungs- und Beratungsberuf."

Im letzten Jahr hat das Netzwerk eine ehrgeizige neue Strategie formalisiert, die darauf ausgelegt ist, mit den weltweit immer schnelleren Veränderungen des Geschäfts Schritt zu halten. Die/Der neue CEO wird auf dieser Strategie aufbauen und das Netzwerk aus etwa 37.000 Teammitgliedern auf sechs Kontinenten anführen.

"Mit unserer starken globalen Marke, weltweiten Abdeckung von hoher Qualität, leistungsstarken Zusammenarbeit und fortschrittlichen digitalen Infrastruktur sind wir für einen noch größeren Erfolg in der Zukunft bestens gerüstet", sagte Hr. Verkade.

Alan Whitman, gewählter Vorsitzender von Baker Tilly International, wird die Suche nach dem CEO leiten. "Wir suchen nach der richtigen Führungsperson, die in einer so entscheidenden Zeit, in der echter Wandel zu großartigen Chancen führt, Kapital aus der Dynamik unseres Netzwerks schlagen wird", sagte Hr. Whitman.

In der diesjährigen globalen Umfrage, World SurveyA, von IAB kommt Baker Tilly International für ihren globalen Gesamtumsatz auf Platz 10 und für ihre globale Mitarbeiterzahl auf Platz 9. Die Umfrage hebt insbesondere unsere gleichbleibende Performance in allen Regionen hervor und legt die Ergebnisse unseres Engagements für Kunden und Menschen allgemein dar.

Baker Tilly International Limited (Baker Tilly International) ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, die in England und Wales eingetragen ist. Sie gehört ihren Mitgliedern, von denen alle gleich hohe Anteile an der juristischen Person haben. Kundendienste werden durch Mitglieder von Baker Tilly erbracht, die alle lokal ansässige und geführte unabhängige Firmen sind, die durch sich selbst geregelt werden, ihre Verwaltungsangelegenheiten vor Ort handhaben und für ihre Verbindlichkeiten alleine haften.

Das Netzwerk unterliegt dem Board of Directors, gestützt durch ein Global Office-Team. Baker Tilly International und ihre Mitgliedsfirmen werden zusammen als Baker Tilly bezeichnet.

A https://news.bakertilly.global/network-news/strong-growth-despite-challenging-business-conditions/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

