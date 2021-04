Die Aktie von BioNTech startet auch in die neue Woche mit einem Kursplus. Am späten Vormittag geht es auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent nach oben auf 97,74 Euro und damit weiter in Richtung der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. In Deutschland geht nun das bundesweite Netz der Praxen beim Impfen an den Start. In der Woche nach Ostern wollen 35.000 Hausärzte loslegen, heißt es.In den ersten beiden Aprilwochen soll in den Praxen dabei nur der Impfstoff von BioNTech/Pfizer eingesetzt ...

