DJ PTA-HV: Addiko Bank AG: Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta020/06.04.2021/11:55) - -

Addiko Bank AG Wien, FN 350921 k ISIN AT000ADDIKO0 ("Gesellschaft")

-

ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG der ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am Montag, 26. April 2021, um 10.30 Uhr, Wiener Zeit.

Die Einberufung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG für Montag, dem 26. April 2021, um 10.30 Uhr, Wiener Zeit, wurde am 26. März 2021 bekanntgemacht.

Aufgrund eines am 30. März 2021 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der MW FUNDS PTE. LTD. Golden Mile Tower, 6001 Beach Road, # 09-09, Singapore (199589), die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 1.407.875 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 26. März 2021 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.addiko.com veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:

10. Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 und 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.addiko.com zugänglich: * das Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin MW FUNDS PTE. LTD. mit Beschlussvorschlag und Begründung, * die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG, * die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung, * das Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GESV unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung.

-

Wien, im April 2021

Der Vorstand

(Ende)

