Die Coronakrise hat das Geschäft von Home24 angeheizt, und das Management hat das beherzt ausgenutzt: Es platzierte eine große Kapitalerhöhung und brachte zu einer hohen Bewertung die Brasilien-Tochter Mobly an die Börse. Jetzt sind die Kassen voll. Wozu? "Wir wollen den Rückenwind mitnehmen, unser Fokus liegt klar auf Wachstum", erklärt Home24-CFO Philipp Steinhäuser bei FINANCE-TV . "Auch Zukäufe sind eine Option." Zur Verfügung dafür stehen jeweils mehr als 100 Millionen Euro Cash in beiden Armen des Konzerns. Wo Home24 zuschlagen könnte und ob das E-Commerce-Haus auch dauerhaft an seiner Brasilien-Tochter festhalten wird - die Antworten gibt Philipp Steinhäuser hier bei FINANCE-TV .





