Ein Update von Apples Set-Top-Box Apple TV ist lange überfällig. Nun deutet sich eine neue Generation mit 120-Hertz-Unterstützung an. Apples aktuelle Apple-TV-Generation ist mittlerweile dreieinhalb Jahre alt, ein neues Modell wird schon seit Monaten erwartet. Dass der Konzern ein größeres Upgrade in der Mache hat, zeigen Hinweise in der neuen Beta-Version von tvOS 14.5. tvOS 14.5 Beta "bestätigt" neues Apple TV Wie Filipe Espósito vom Portal 9to5 Mac berichtet, konnte er im Pineboard-Code - dem Springboard von tvOS - mehrere ...

