Eigentlich waren für das Zusammenkommen der OPEC+ in der vergangenen Woche keine großen Überraschungen vorgesehen. Die Organisation hatte ihre Prognose der Ölnachfrage gesenkt. Und Saudi-Arabien betonte die Risiken einer zu frühen Erhöhung des Angebots, sollte sich die Nachfrage als zu schwach erweisen. Im Ergebnis wurde mit einer Fortführung der bisherigen Produktionskürzungen und der freiwilligen Zurückhaltung Saudi-Arabiens gerechnet.Entsprechend groß war dann aber das Erstaunen, nachdem die OPEC+ eine signifikante und sukzessive Erhöhung der Produktion in den kommenden drei Monaten beschloss.Im Mai 2021 soll danach das Angebot der OPEC+ Staaten um 350.000 Barrel am Tag erhöht werden. Eine weitere Erhöhung um 350.000 Barrel soll es im Juni geben, und im Juli sollen es dann sogar 450.000 Barrel sein.

