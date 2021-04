Königsblau begibt neue Umtausch-Anleihe - der sportlich kriselnde FC Schalke 04 hat die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 15,893 Mio. Euro zur Refinanzierung der Anleihe 2016/21 (ISIN: DE000A2AA030) beschlossen.

Das ausstehende Emissionsvolumen der Schalke-Anleihe 2016/21, die im Juli zur Rückzahlung fällig wird, beträgt ebenfalls 15,893 Mio. Euro. Daher werden sich die Anleiheverbindlichkeiten des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. nicht erhöhen. Den Gläubigern der Anleihe 2016/21 soll ein Umtauschangebot unterbreitet werden. Gleichzeitig sollen auch alle Mitglieder und Fans von S04 die Möglichkeit haben, die Anleihe über die Homepage des Vereins zu zeichnen. Der FC Schalke 04 ist gegenwärtig mit großem Abstand Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga, was angesichts von lediglich 7 verbleibenden Spieltagen einen Verbleib in der ersten Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison nahezu aussichtslos erscheinen lässt.

ANLEIHEN CHECK: Die Schalke-Anleihe 2016/21 (WKN: A2AA03), deren Laufzeit am 07.07.2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...