ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Gerresheimer vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs deutlich hinter dem Gesundheitssektor zurückgeblieben, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür könne er keinen Grund ausmachen. Für kurz- und mittelfristig orientierte Anleger könne das vor den Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten eine Chance eröffnen./bek/mis



ISIN: DE000A0LD6E6

