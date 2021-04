NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach Details zu den Belastungen durch den Hedgefondsausfall und Änderungen im Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer zumindest kurzfristigen Erleichterung am Markt. Denn angesichts eines überraschend hohen Ergebnisses vor der Sonderbelastung im ersten Quartal könne eine Kapitalerhöhung zunächst vermieden werden. Längerfristig dürfte eine Begrenzung der risikogewichteten Anlagen durch die Großbank deren Wachstumspotenzial aber mindern./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 07:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

CREDIT SUISSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de