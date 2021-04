Die EBAY-Aktie zeigt eine Discountbewertung, aber auch den Ansatz zu einem Break. Die Seitwärtstendenz seit Sommer 2020 steht vor ihrer Auflösung nach oben. Das passt in das aktuelle Bild der Technologieszene - denn:



EBAY ist das Gegenteil der anspruchsvollen Bewertung anderer E-Commerce-Plattformen, bietet aber dennoch strammes Wachstum. Mit einem neuen Managed Payment System hat man die Kosten für Profiverkäufer massiv gesenkt, aber damit auch eine Vervielfachung der Produktlistungen erreicht, was die Plattform für Verkäufer und Käufer immer attraktiver macht.



Für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum bis knapp 40 %. Das Ganze wird mit KGV 16 per 2021 bezahlt. Das liegt unter dem Bewertungsniveau vieler US-Zykliker. Ein Vorgriff auf den technischen Ausbruch bei 65 $ ist zu rechtfertigen.



Ihre Bernecker Redaktion



