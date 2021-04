Die Kreuzfahrt-Veranstalter CARNIVAL, NORWEGIAN und ROYAL CARIBBEAN bleiben auf Comeback-Kurs. Die ersten beiden legten um 4,7 bzw. 7,2 %, letztere um 2,9 % zu. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat die Richtlinien für die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten in den USA aktualisiert.



NORWEGIAN hat speziell bei der CDC angefragt, ob sie ab dem 4. Juli wieder Kreuzfahrten von US-Häfen aus durchführen kann. Die Erholung läuft langsamer als erwartet, aber wie avisiert. Alle Titel sind mittlerweile Verdoppler.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de