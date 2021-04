Erfurt (ots) - Im April stimmt sich das Moderationsduo Jess und Ben auf den Frühling ein - auf dem Fußballplatz, Reiterhof oder im eigenen kleinen Regrowing-Garten. Außerdem testet Jess ihre Gaming-Skills, lernt Fußball-Tricks von Gianna Zachan und trifft Singer-Songwriterin Leonie Greiner. Kreativ wird es bei Ben, er taucht in die Welt des Fotokunst-Influencers Younes Zarou ein und wird zum Hobbybastler. "KiKA LIVE" ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen sowie jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player.Im Games-Training am Donnerstag, den 8. April um 20:00 Uhr testet Jessdrei brandneue Spiele für Computer und Konsole und wird dabei mit Tipps und Tricks von einem Gaming-Experten unterstützt.Jess trifft die 18-jährige Singer-Songwriterin Loi am Dienstag, den 13. April 2021 um 20:00 Uhr bei einerLivesession. Nach ihrem Schulabschluss möchte Leonie Greiner als Musikerin Loi durchstarten. Auf ihren Social Media-Kanälen singt sie unter anderem Rezepte und Postings vor. Ihre erste Single "I Follow" ist der Titelsong des neuen "Ostwind"-Films.Zum Hobbybastler wird Ben am Dienstag, den 20. April um 20:00 Uhr und macht einen Ausflug in die Welt der Do-It-Yourself-Tutorials. Er probiert aus, ob ihm die Schritt-für-Schritt-Anleitungen beim Nachbauen der schönsten Möbel und Leuchten wirklich helfen.Am Mittwoch, den 21. April 2021 um 20:00 Uhr stellen sich Jess und Ben der Pferdehof-Challenge. Mit actiongeladenen Aufgabenwie Heuballen-Rollen, Pferdaufsatteln oder einem Schubkarren-Rennen treten sie gegeneinander an.Jess testet zum Earth Day am Donnerstag, den 22. April 2021 den Trend des Regrowings und Hobbygärtnerns: Sie findet heraus, wie Salat, Avocado oder Zwiebeln aus Gemüseabfällen gezogen werden können und welches Gemüse sich für den Balkon eignet.Younes Zarou ist der erfolgreichste deutsche TikToker und zaubert mit seinem Team, außergewöhnlichen Ideen, viel Farbpulver und dem perfekten Timing große Fotokunst. Ben erfährt am Montag, den 26. April 2021 um 20:00 Uhr wie Younes Zarous Bilder entstehen.Die Produktion der aktuellen Folgen fand unter Einhaltung der gültigen Regeln des Pandemieschutzes statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4882228