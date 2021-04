HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Tesla von 240 auf 260 US-Dollar nach Zahlen zur Produktion und zu Auslieferungen angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Auslieferungszahl im ersten Quartal habe seine Schätzung fast punktgenau getroffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geringen Auslieferungen der Modelle S und X könnten einem Halbleiterengpass, einer Umstellung der Produktion oder geringerer Nachfrage geschuldet sein. Da diese Modelle profitabler seien als die Modelle 3 und Y, könnten sich die geringeren Auslieferungen im Ergebnis des ersten Quartals niederschlagen. Der Kursanstieg der Aktien sei "massiv überzogen" gewesen, auch das höhere Kursziel ändere nichts an der Verkaufsempfehlung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 11:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

