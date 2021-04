Bombardier Recreational Products (BRP), ein kanadischer Hersteller von sogenannten Powersports-Fahrzeugen, Antriebssystemen und Booten, kündigt an, bis Ende 2026 in all seinen Produktlinien Elektromodelle anbieten zu wollen. Um dies zu erreichen, will BRP über einen Zeitraum von fünf Jahren 300 Millionen US-Dollar (rund 254 Millionen Euro) in die Bereiche Produktentwicklung, Spezialausrüstung, Infrastruktur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...