E-Commerce Unternehmen haben durch Corona einen neuen Schub bekommen, nachdem es um das einstige Hype Thema sogar etwas still geworden ist. Dabei gibt es weltweit auch neue spannende Konzepte abseits von Amazon und Shopify, die teilweise sogar zu Value Aktien geworden sind und sich deshalb auch in einige Wikifolios befinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...