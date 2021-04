Die US-Indizes zeigen sich am Dienstag etwas uninspiriert und pendeln vor Beginn der Präsenzbörse in New York um die Nulllinie. Am Vortag hatten starke Wirtschaftsdaten dem Markt noch kräftig Auftrieb verliehen und den Dow Jones und den S&P500 auf neue Rekordhochs katapultiert. Von einem solchen ist der Technologiesektor zwar noch ein Stück entfernt, doch die nachlassende Sorge vor einer steigenden Inflation und höheren Zinsen - vielleicht ist beides auch schon eingepreist - sorgt auch hier für ...

