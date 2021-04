Im 1. Quartal wurden mehr Pkw verkauft als die Analysten annahmen, aber deutlich weniger, als an der Börse gewettet wurde. Das ergab einen Kursgewinn von 4 % am Montag - das war's. Inzwischen wird deutlich: Tesla bleibt natürlich der Pionier, aber die anderen rücken auf.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de