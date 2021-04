DJ PTA-Adhoc: SynBiotic SE: Zeichnung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 2.000.000,- und Abschluss eines Call-Option-Vertrags - NeuroTheryX Canada Ltd., Kanada, ("NTX")

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta032/06.04.2021/15:35) - Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SynBiotic SE: Zeichnung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 2.000.000,- und Abschluss eines Call-Option-Vertrags

München, 6. April 2021 - Die SynBiotic SE hat heute eine Wandelanleihe der NeuroTheryX Canada Ltd., Kanada, ("NTX") in Höhe von USD 2.000.000,- gezeichnet. Die Wandelanleihe ist am 1. März 2023 zur Rückzahlung fällig. Alternativ erfolgt bis zum 1. März 2023 eine Wandlung zum Wandlungspreis von USD 3,00 je Wandelschuldverschreibung in 666.666 Aktien der NTX was derzeit eine Beteiligung in Höhe von ca. 13,33 % an der NTX bedeutet.

Des Weiteren hat die SynBiotic SE heute mit der NTX einen Call-Option-Vertrag abgeschlossen, nach dem die SynBiotic SE das Recht hat, bis zum 1. März 2024 alle weiteren Aktien der NTX zu einem Preis von EUR 2,74 je Aktie zu erwerben (Call-Option). Im Gegenzug hat sich NTX verpflichtet alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Erwerb der Aktien durch die SynBiotic SE bei Ausübung der Call-Option zu ermöglichen.

NTX ist ein F&E-getriebenes Unternehmen, das sich der Erforschung und Kommerzialisierung von pharmazeutischen und nutrazeutischen Therapeutika widmet. NTX hat eine eigene Plattform zur Untersuchung der In-vivo-Aktivitäten von Cannabinoiden & Terpenen entwickelt. Darüber hinaus hält NTX eine 60%ige Beteiligung an der Drug-Discovery Plattform NinteenGale Therapeutics.

Über SynBiotic SE:

Die SynBiotic SE ist das erste deutsche börsengelistete Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform-Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoid & Terpen basierende Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und entwickelt sowie vertreibt Arznei-, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte unter eigenen Marken

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

Investorenkontakt Lars Müller presse@synbiotic.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die SynBiotic SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

(Ende)

Aussender: SynBiotic SE Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Stietzel Tel.: +49 89 5454 38812 E-Mail: office@synbiotic.com Website: www.synbiotic.com

ISIN(s): DE000A2LQ777 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1617716100299 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 09:35 ET (13:35 GMT)