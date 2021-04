Während der Aktien- und Rohstoff-Markt über die Osterfeiertage weitgehend ruhte, blieben die Krypto-Börsen wie immer offen. Kryptowährungen werden Tag und Nacht gehandelt, ohne Unterbrechung. Am Karfreitag kletterte der Bitcoin mal wieder über die 60.000-Dollar-Marke, rutschte dann wieder etwas zurück. Auch Ethereum notiert nahe Rekordhoch. Allen die Show stiehlt jedoch Ripple (XRP). Digitalwährungen wie der Bitcoin bleiben in der Anlegergunst beliebt. Am Freitag näherte sich der Kurs der ältesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...